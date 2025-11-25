Ένα ακόμη περιστατικό απίστευτης κτηνωδίας καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Μεγαλόπολη, όπου σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα που ανήρτησε μια κάτοικος στο Facebook, άγνωστος έβαλε σε τσουβάλι μια σκυλίτσα και την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Το άτυχο τετράποδο μεταφέρθηκε σε άθλια κατάσταση στο κτηνιατρείο, ενώ έχουν γίνει και όλες οι διαδικασίες. Όπως αναφέρει η κυρία Διονυσία Βλάχου, που ανήρτησε την είδηση στην σελίδα της στο Facebook, το άτυχο ζώο μέσα στον κάδο το απόγευμα του περασμένου «δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σε αυτή την κατάσταση ή αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της».

Σύμφωνα με την ίδια έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη αυτής της κτηνωδίας και αναμένεται η εξέλιξη της υπόθεσης. Καλεί δε όποιον αναγνωρίζει το σκυλάκι «να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης ή στον Δήμο».