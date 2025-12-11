Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ο κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Δημήτρης Βέργος.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό, σύμφωνα με δημoσίευμα της ΕΡΤ.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απορρίπτει το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο έγινε σχεδόν πέντε χρόνια μετά το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα την 26χρονη Γαρυφαλλιά και δράστη τον φίλο της.

Ο δράστης του εγκλήματος που σκότωσε τον Ιούλιο του 2021 την σύντροφo του, ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών προκειμένου να σπάσει τα ισόβια.

Η αποτρόπαια δολοφονία έγινε στις 16 Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού.

Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή καθώς εκνευρίστηκε από τις λάθος οδηγίες που του έδωσε για να πάνε σε μια ερημική παραλία του νησιού.

Διαβάστε επίσης: