Προκλητικός εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, δηλώνοντας πως «πιστεύω, όπως λέει και ο Paulo Coelho στον Αλχημιστή, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Η φράση ειπώθηκε όταν ρωτήθηκε τι συνέβη και η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στον γκρεμό.

Απολογούμενος στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, ο κατηγορούμενος στηρίχθηκε σε μια υπερασπιστική γραμμή που επιχειρεί να εξηγήσει τη γυναικοκτονία με «κενά μνήμης» και με επίκληση ψυχικής διαταραχής το διάστημα πριν από το έγκλημα, τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο.

Για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του περί ψυχιατρικών επεισοδίων, υποστήριξε ότι τις ημέρες εκείνες πίστευε πως τους παρακολουθούσε drone και ότι «έβραζε μέσα του». Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως είπε, «αδυνατεί να θυμηθεί» όσα ακολούθησαν μέχρι τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

«Δεν κατάλαβα τι έγινε»

Όταν το αυτοκίνητο «βγήκε από την πορεία του», ο ίδιος δήλωσε: «Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι» τον λόγο της στραβοτιμονιάς. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η μνήμη του επανέρχεται: θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει “βοήθεια” και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμάται πώς κατέληξε στη θάλασσα η Γαρυφαλλιά.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα για το τι πιστεύει τελικά ότι έγινε και αν έπεσε μόνη της από τον γκρεμό η κοπέλα, απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Παράλληλα θέλησε να ανασκευάσει την αρχική του ομολογία ότι τη σκότωσε επειδή θύμωσε. Είπε συγκεκριμένα πως ομολόγησε γιατί ενόσω κρατούνταν βρισκόταν υπό πίεση και θα δεχόταν να ομολογήσει ότι και αν του ζητούσαν…

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε με νόημα πως ο κατηγορούμενος θυμάται τα πάντα πριν και μετά τη δολοφονία αλλά τίποτα για την πράξη του. Επ΄ αυτού ο κατηγορούμενος απάντησε πως αδυνατεί να “επαναφέρει” τα γεγονότα ενώ δήλωσε τύψεις και πόνο για τον θάνατο της Γαρυφαλλιάς.