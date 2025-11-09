Την απογοήτευσή της για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας εξέφρασε το πρωί της Κυριακής (9/11) η μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που δολοφονήθηκε από τον φίλο της το 2021 στην Φολέγανδρο, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Δυστυχώς ο νόμος του παρέχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό, ζητώντας κάποια ελαφρυντικά. Κατά τη δική μου γνώμη και της οικογένειάς μου, αλλά πιστεύω και της κοινής γνώμης, όταν ένας άνθρωπος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, ομόφωνα καταδικασμένος με πλήρη καταλογισμό, χωρίς ψυχική ορμή, καταδικάζεται ισόβια, γιατί να μπορεί να έχει αυτό το δικαίωμα; Και για μας είναι πολύ δύσκολο να ξαναζούμε τη δολοφονία του παιδιού μας και να ακούμε όλα αυτά στα δικαστήρια. Είναι πολύ σκληρό. Δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε λυπάμαι», είπε η κ. Αλέκα Ψαράκου.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς τόνισε, ότι δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια μία συγγνώμη από τον δράστη και την οικογένειά του: «Δεν μας έχουν πει καμία συγγνώμη, ούτε η οικογένειά του. Χθες ακούσαμε τη μητέρα του να λέει, ότι θέλει να μας παρηγορήσει και να ζητήσει συγγνώμη, μετά από τέσσερα χρόνια και μπροστά σε εφετείο που θέλουν καλύτερη μεταχείριση για το παιδί τους. Όλα αυτά είναι υποκριτικά. Έδειξαν, πως το έγκλημα δεν το διέπραξε μόνο ένας, αλλά όλη η οικογένεια».

Αναφέρθηκε επίσης στα κίνητρα και στις δικαιολογίες του δράστη, λέγοντας: «Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά αυτό είναι ρατσιστικό για όσους έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί αυτοί δεν είναι δολοφόνοι. Αυτός έχει νόσημα της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Είναι κακός άνθρωπος, κτητικός, που ήθελε να αφανίσει τη Γαρυφαλλιά. Ζητάει μεταμέλεια και συγχώρεση, αλλά το παιδί μου είναι κάτω από τα τέσσερα μάρμαρα. Ποια δεύτερη ευκαιρία να έχει αυτός;».

Η μητέρα της 26χρονης τόνισε την ανάγκη να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα. «Φοβόμαστε να το πούμε και να το διαχωρίσουμε. Η ζωή είναι ίδια για όλους, άντρες και γυναίκες. Εμείς δεν ζητάμε μεγαλύτερη τιμωρία, αλλά να αναγνωριστεί ως κίνητρο το φύλο» είπε.

Η δίκη στο Εφετείο Αιγαίου για την δολοφονία της νεαρής κοπέλας θα συνεχιστεί στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Ο δράστης είχε κριθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο είχε απορρίψει τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών επιβάλλοντας του ποινή ισόβιας κάθειρξης.