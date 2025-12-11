Ο αριθμός των Πειραματικών Σχολείων στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τις 133 σχολικές μονάδες έως το 2027, σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόφαση προβλέπει τον χαρακτηρισμό δεκατριών νέων σχολείων ως Πειραματικά, εκ των οποίων εννέα θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 και τέσσερα από το 2027-2028. Η υπουργός έκανε λόγο για ενίσχυση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την εκπαιδευτική κοινότητα.

«Πρόκειται για σχολεία που λειτουργούν ως “οδοδείκτες” προόδου και “φάροι” γνώσης για τα παιδιά μας και την εκπαιδευτική μας κοινότητα», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη, προσθέτοντας ότι τα Πειραματικά Σχολεία αποτελούν χώρους όπου η εκπαιδευτική έρευνα συνδέεται με την πράξη, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς ελευθερία και στους μαθητές ευκαιρίες ανάπτυξης ταλέντων και δεξιοτήτων.

Η υπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία επενδύει σε μια εκπαίδευση «που τολμά να δοκιμάζει, να καινοτομεί, να ανοίγει δρόμους για το αύριο». Όπως σημείωσε, η οργανωμένη διασύνδεση και η ενιαία εποπτεία ενισχύουν τον παιδαγωγικό ρόλο των σχολείων αυτών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δημόσιου σχολείου ανοιχτού στις ιδέες και στις ανάγκες του μέλλοντος.

Τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία

Σήμερα, το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων αριθμεί 120 μονάδες πανελλαδικά. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα φτάσουν τις 133, με στόχο —όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας— τη διεύρυνση της πρόσβασης περισσότερων μαθητών σε καινοτόμα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και την ενίσχυση ερευνητικών και πιλοτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6656/10.12.2025, τα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως Πειραματικά και θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 είναι:

* 18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

* 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

* 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας

* 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου

* 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας

* 8ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

* 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου

* 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας

* 5ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Από το σχολικό έτος 2027-2028 θα λειτουργήσουν επίσης τα εξής Πειραματικά Σχολεία:

* 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου

* 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου

* 4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας

* 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια

Η ίδια Υπουργική Απόφαση καθορίζει και τις ομάδες διασυνδεδεμένων σχολικών μονάδων που θα υπάγονται σε κοινό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ). Οι νέες ομάδες είναι οι εξής:

– Αλεξανδρούπολη: το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό και το 6ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.

– Χαλάνδρι: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλανδρίου με το 1ο Πειραματικό Δημοτικό και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.

– Νέα Ιωνία: το 5ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό και το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης.

– Ταύρος: το 4ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ταύρου από το 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ταύρου.

– Φλώρινα: το 3ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Φλώρινας με το Πειραματικό Δημοτικό και το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας.

– Ζάκυνθος: το 1ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Ζακύνθου από το 2027-2028 με το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζακύνθου.

– Κέρκυρα: το 14ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με το 4ο Πειραματικό Δημοτικό, το 7ο Πειραματικό Ημερήσιο Γυμνάσιο Κέρκυρας –Αθηναγόρειο– και από το 2027-2028 με το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

– Καρδίτσα: το 5ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο και το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, ενώ από το 2027-2028 θα συνδεθεί και το 5ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας.