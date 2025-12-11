Οι Βρυξέλλες σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σφίγγουν κι άλλο τον κλοιό γύρω από τις κινεζικές πλατφόρμες διαδικτυακών πωλήσεων, μετά από πιέσεις εγχώριων βιομηχανιών και εμπόρων που διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το ευρωπαϊκό «αρχηγείο» της Temu στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας δέχτηκε έφοδο από τις εποπτικές αρχές της ΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια ανησυχιών ότι το Πεκίνο επιχορηγεί τον ιντερνετικό γίγαντα για να γίνουν τα προϊόντα του πιο ανταγωνιστικά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Mlex. Η Temu αποτελεί θυγατρική του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings της Κίνας.

Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν υποψίες για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ οι οποίοι έχουν σαν στόχο να καταπολεμούν τις στρεβλώσεις που δημιουργούν στην εσωτερική κοινή αγορά επιδοτήσεις από ξένες κυβερνήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες της MLex.

Πρόκειται για κινήσεις στα πλαίσια ελέγχων κατά κινεζικών μεγάλων αλυσίδων που έχουν ξεκινήσει τελευταία στην Ευρώπη, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από την Temu και εταιρείες όπως η Shein και η Aliexpress.

Ο αποκαλούμενος Κανονισμός για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation -FSR) τέθηκε σε ισχύ το 2023 και έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τον αντίκτυπο των εταιρειών που απειλούν να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό μέσω βοήθειας κυβερνήσεων εκτός ΕΕ. Περιλαμβάνει εξουσίες που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές αρχές να διεξάγουν αιφνιδιαστικές επιδρομές, ώστε να μπορούν να κατάσχουν δεδομένα και πληροφορίες για την προώθηση ειδικών ελέγχων. Η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για παραβάσεις της συγκεκριμένης νομοθεσίας που φτάνουν έως και 10% του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Η επιτροπή έχει ήδη διεξάγει σειρά επιδρομών στο πλαίσιο του FSR, στοχεύοντας την Nuctech, εταιρεία η οποία κατασκευάζει σαρωτές και υποστηρίζεται από την Κίνα. Στη συνέχεια, η Nuctech προσέφυγε στα δικαστήρια της ΕΕ για να αμφισβητήσει τη νομιμότητα αυτών των επιθεωρήσεων.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επιτροπή διεξήγαγε αιφνιδιαστική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, βάσει του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Οι ανησυχίες για τις φθηνές εισαγωγές στην ΕΕ

Οι ξαφνικοί έλεγχοι την Temu ξεκίνησαν εν μέσω γενικότερης αυξανόμενης ανησυχίας εντός της ΕΕ για τις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα, καθώς οι αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας έχουν κατακλύσει την ΕΕ. Αυτό γίνεται χάρη σε ισχύουσα απαλλαγή από δασμούς για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Η εξαίρεση αυτή, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους λιανοπωλητές, δίνει σε πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein αθέμιτο πλεονέκτημα. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει αυτήν την απαλλαγή από τους δασμούς μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ή ακόμη και νωρίτερα. Ήδη το θέμα έχει συζητηθεί σε κορυφαίο επίπεδο στις Βρυξέλλες με στόχο να επιταχυνθεί η κατάργηση αυτού του καθεστώτος.

Η Temu έχει προσελκύσει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα δεκάδες εκατομμύρια αγοραστές παγκοσμίως. Εκεί πουλάει τα πάντα, από κινητά τηλέφωνα μέχρι παπλωματοθήκες και ρούχα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η διείσδυσή της στην αγορά είναι τέτοια που ώθησε ακόμη και το γίγαντα Amazon να λανσάρει την ανταγωνιστική πλατφόρμα “Amazon Haul”.

Η Temu, της οποίας το σλόγκαν είναι “ψώνισε σαν δισεκατομμυριούχος”, έχει ήδη κατά μέσο όρο περίπου 116 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση διαφάνειας της Temu που επικαλείται το Reuters.