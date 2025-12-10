Η Σαμσουνσπόρ θα βρεθεί για δεύτερη φορά φέτος απέναντι σε ελληνική ομάδα, αφού μετά τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Europa League, αντιμετωπίζει τώρα την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Gazete Gercek, οι οπαδοί της ομάδας υπέβαλαν ακόμα ένα αίτημα προς τη διοίκηση, ζητώντας να φορεθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι η γαλάζια επετειακή φανέλα που απεικονίζει τα μπλε μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έχει φορεθεί ήδη από την ομάδα σε εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Λέγκια για τη διοργάνωση.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, όταν οι Τούρκοι οπαδοί είχαν επίσης εκφράσει την επιθυμία να χρησιμοποιηθεί η ίδια φανέλα. Τότε, για να μην οξυνθεί το κλίμα, η ομάδα αποφάσισε να μην τη φορέσει και μάλιστα είχε συνεργαστεί πλήρως με την πλευρά των «πρασίνων».

Και αυτή τη φορά, η απάντηση της Σαμσουνσπόρ ήταν αρνητική. Ο σύλλογος δεν επιθυμεί να υπάρξουν εντάσεις ή πολιτική φόρτιση, την ώρα που και η UEFA προσπαθεί συστηματικά να αποτρέπει την ανάμειξη πολιτικών συμβόλων στους αγώνες της.