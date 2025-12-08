Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκαλώντας ανησυχία στους φίλους της ομάδας. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, που είχε ξεκινήσει βασικός και πρόσφερε σημαντικές λύσεις το τελευταίο διάστημα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ματς στο 58ο λεπτό, μετά από φάση σε κόρνερ, υποβασταζόμενος από το ιατρικό τιμ, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να τον αντικαθιστά.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε τη Δευτέρα (8/12) έδειξαν ότι ο Γκατσίνοβιτς υπέστη βαρύ διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και μερική ρήξη συνδέσμων. Η κατάσταση δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση και η αποκατάστασή του θα γίνει σταδιακά, με παρακολούθηση από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ.