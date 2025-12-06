Η 83χρονη φίλαθλος της ΑΕΚ, που απαθανατίστηκε στις εξέδρες του Παγκρήτιου στο ματς με τον ΟΦΗ, υποδέχθηκε την κάμερα του AEK TV στο σπίτι της και μίλησε για το πάθος που νιώθει για την ομάδα.

Όπως αποκάλυψε, η «ρίζα» της αγάπης για την Ένωση έρχεται από την οικογένειά της. Πρώτος ο παππούς της, που έφτασε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, τής μετέδωσε το συναίσθημα και την ιστορία της ομάδας.

Η ίδια μένει στο Ατσαλένιο Ηρακλείου και, παρά τα κινητικά προβλήματα, δεν σκέφτηκε στιγμή να χάσει την παρουσία της στο γήπεδο. Βρέθηκε στις εξέδρες για να δει από κοντά την αγαπημένη της ΑΕΚ και ζούσε κάθε φάση σαν νεαρή οπαδός.

Η ιστορία της έγινε γρήγορα viral και κέρδισε το κοινό, αποδεικνύοντας πως η αγάπη για την ομάδα δεν έχει ηλικία, ούτε όρια.

Δείτε το βίντεο της ΑΕΚ