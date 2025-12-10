Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε για πρώτη φορά τα συγκλονιστικά τελευταία λόγια του συζύγου της, Όζι Όσμπορν , καθώς περιέγραψε με λεπτομέρειες την ημέρα που ο θρυλικός τραγουδιστής των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή του Piers Morgan, η Σάρον έδωσε μια συγκινητική περιγραφή των γεγονότων εκείνης της ημέρας. Ο Όζι πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι τους στο Buckinghamshire, στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά το αποχαιρετιστήριο live με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Sun, τα τελευταία του λόγια προς τη Sharon ήταν: «Φίλα με και αγκάλιασέ με σφιχτά…».

Όπως αποκάλυψε η ίδια, εκείνο το πρωινό ο Όζι ξύπνησε στις 4 π.μ. και μέσα σε 20 λεπτά είχε φύγει από τη ζωή. Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, όπως πνευμονία και σήψη, αποφάσισε να κάνει πρωινή προπόνηση στο γυμναστήριο του σπιτιού τους.

Η Σάρον περιέγραψε πως, όταν άκουσε φωνές, έτρεξε στο γυμναστήριο όπου συνήθιζε να κάνει 90λεπτες ασκήσεις στο cross-trainer. «Είχε πάθει καρδιακή προσβολή. Έτρεξα κάτω και τον είδα εκεί, ενώ προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Είπα «”Μην — απλώς αφήστε τον. Δεν μπορείτε. Έχει φύγει”», ανέφερε συγκινημένη.

«Το ήξερα αμέσως ότι είχε φύγει. Προσπάθησαν ξανά και ξανά, τον πήραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αλλά ήταν μάταιο», πρόσθεσε.

Η τελευταία μέρα και τα σημάδια

Η Σάρον αποκάλυψε ότι τη νύχτα πριν πεθάνει, εκείνος δεν μπορούσε να κοιμηθεί και σηκωνόταν συχνά. Περίπου στις 4:30 π.μ. της είπε «ξύπνα», κι όταν εκείνη απάντησε ότι ήταν ήδη ξύπνια, της είπε τα τελευταία του λόγια: «Φίλα με και αγκάλιασέ με σφιχτά…»

Ύστερα κατέβηκε στο γυμναστήριο και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε. Παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών ότι δεν θα άντεχε άλλη συναυλία, ο Όζι επέμεινε να πραγματοποιήσει το τελευταίο του live με τους Black Sabbath, γνωρίζοντας πως ίσως ήταν το τέλος.

Η Σάρον δήλωσε πως δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί.

Πηγή: Daily Mail