Με ένα ακόμη καυστικό –και άκρως επίκαιρο– σχόλιο για την ελληνική οικογενειακή πραγματικότητα, ο Αρκάς επανέρχεται με νέο σκίτσο, στο οποίο πρωταγωνιστούν δύο παιδιά λίγο πριν τις γιορτές.

Στο καρέ, το ένα παιδί ρωτά τον Θανασάκη αν στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η απάντηση έρχεται… αποστομωτική: «Όχι τώρα! Από πέρσι!». Κι ενώ ο αναγνώστης νομίζει ότι το αστείο ολοκληρώθηκε, το δεύτερο μέρος του σκίτσου αποκαλύπτει τη γνωστή ελληνική υπερβολή: «Αλλά η μαμά μου λέει ότι φέτος, όσο κι αν κλαίω, θα το ξεστολίσουμε μετά τις γιορτές!».

Με τη χαρακτηριστική του λιτή γραμμή και το χιούμορ που ακροβατεί ανάμεσα στο παιδικό και το βαθιά ενήλικο, ο Αρκάς σχολιάζει τις συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, όπου ο χριστουγεννιάτικος στολισμός συχνά γίνεται… υπόθεση μηνών.