Σήμερα το μεσημέρι, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για το δίχρονο παιδί που πέθανε έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ένα πίτμπουλ, μέσα στο σπίτι τους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και έχει ανοίξει εκ νέου τον δημόσιο διάλογο για την ασφάλεια των μικρών παιδιών κοντά σε ζώα συντροφιάς.

Το πίτμπουλ που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στον Πύργο, όπου θα παραμείνει υπό επιτήρηση.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παιδί βρέθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο του με τον σκύλο, όταν το ζώο επιτέθηκε και το δάγκωσε με σφοδρότητα, κυρίως στην περιοχή του λαιμού.

Ο πατέρας προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει το παιδί από τα σαγόνια του ζώου. Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι νομικές εξελίξεις

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, μετά την προσαγωγή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα.