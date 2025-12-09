Το εγκώμιο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο Politico.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο Τραμπ σημείωσε, ότι η χώρα αποτελεί «δύσκολο αλλά σημαντικό» εταίρο για το ΝΑΤΟ και στη συνέχεια εξήρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» του και «σκληρό διαπραγματευτή». «Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Κάθε φορά που έχουν πρόβλημα μαζί του, μου λένε να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν» ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ τον περιέγραψε ως «σκληρό καρύδι», που ο ίδιος «συμπαθεί πολύ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε, ότι η σχέση του με τον Τούρκο ηγέτη είναι «μοναδικά αποτελεσματική» εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. «Έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα και έναν ισχυρό στρατό. Οι άλλοι έχουν δυσκολίες, εγώ όμως πάντα καταφέρνω να τα βρω μαζί του και μάλιστα πολύ γρήγορα» τόνισε. Αποκάλυψε επίσης, πως η προσωπική του παρέμβαση στον Ερντογάν είχε οδηγήσει στο παρελθόν στην απελευθέρωση ατόμων, που κρατούνταν επί χρόνια στην Τουρκία: «Του είπα ότι πρέπει να τους αφήσει και το έκανε».

Τέλος, περιέγραψε τον Ερντογάν ως «πολύ διαφορετικό από τους υπόλοιπους ηγέτες», αλλά πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι σύμμαχοι «δεν θα έπρεπε να δυσκολεύονται τόσο μαζί του».