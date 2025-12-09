Ο Φρέντρικ Γένσεν είναι φέτος στον Αρη κάτι σαν τον άνθρωπο… για όλες τις δουλειές. Σχεδόν όλες τουλάχιστον, αναλαμβάνοντας ακόμη μία την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι της Τούμπας.

Ο Φινλανδός ανέλαβε για πρώτη φορά το αριστερό άκρο της επίθεσης, προσθέτοντας ακόμη έναν ρόλο στις επιλογές που του εμπιστεύτηκε ο Μανόλο Χιμένεθ. Αν και αμυντικά δεν στήριξε όσο χρειαζόταν τον Φαντιγκά, επιθετικά κατάφερε να βρει το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Ο 27χρονος μεσοεπιθετικός ήρθε στον Άρη έχοντας τη φήμη του παίκτη που μπορεί να υπηρετήσει πολλές θέσεις, κάτι που τόσο ο Ουζουνίδης όσο και ο Χιμένεθ έχουν αξιοποιήσει πλήρως.

Ο Γένσεν έχει αγωνιστεί ως:

επιτελικός μέσος (4-2-3-1)

δεξιός εξτρέμ (4-2-3-1)

αριστερός εξτρέμ (4-2-3-1)

δεξί φουλ μπακ (3-5-2)

εσωτερικός μέσος (ρόμβος 4-4-2)

επιθετικός (4-2-3-1)

αμυντικός χαφ (4-2-3-1)

Έχει καλύψει πάνω από τις μισές θέσεις της ενδεκάδας. Επτά! Νούμερο το οποίο είναι αξιοσημείωτο και αξιοθαύμαστο για τον ποδοσφαιριστή, από τον οποίο έχουν… γλιτώσει τα στόπερ, το αριστερό μπακ, το «6άρι» και φυσικά εκείνη του τερματοφύλακα.