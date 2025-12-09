Η Μπράντι Καρλάιλ αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε συνεργασία με τον Σερ Έλτον Τζον, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημιουργική τους σχέση στη διεθνή μουσική σκηνή.

Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν πρόσφατα στο άλμπουμ Who Believes In Angels?, το οποίο έφτασε στο νούμερο ένα του βρετανικού chart άλμπουμ. Και οι δύο έχουν συνδέσει το όνομά τους με εορταστικές επιτυχίες, όπως το Step Into Christmas του Σερ Έλτον και το Merry Christmas με τη συμμετοχή του Εντ Σίραν.

Η Καρλάιλ δήλωσε στο πρακτορείο PA ότι οι δυο τους «συζητούν συνέχεια για να κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι μαζί». Όπως είπε, της αρέσει ιδιαίτερα το Step Into Christmas, αλλά και το τραγούδι του Έλτον Τζον με τον Εντ Σίραν, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ, πολύ καλό».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως θα ήθελε πολύ να γράψει μαζί του ένα νέο χριστουγεννιάτικο κομμάτι, επισημαίνοντας ότι «έχει όλες αυτές τις συγχορδίες για να δημιουργήσει ένα όμορφο τραγούδι με έμφαση στις συγχορδίες».

Η αγάπη της Καρλάιλ για τη χριστουγεννιάτικη μουσική

Η βραβευμένη με 11 Grammy και δύο Emmy τραγουδίστρια, που έχει προταθεί και για Όσκαρ, έχει ήδη ηχογραφήσει αρκετά εορταστικά τραγούδια, όπως τα Christmas 1984 και The Heartache Can Wait.

Μιλώντας για τη σχέση της με την εορταστική περίοδο, η Καρλάιλ ανέφερε ότι «λατρεύει τη χριστουγεννιάτικη μουσική» και πως αρχίζει να την ακούει «από την 1η Νοεμβρίου, ό,τι και να γίνει». Περιέγραψε μάλιστα το σπίτι της «καλυμμένο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια».

Η σχέση της με τον Έλτον Τζον

Η Καρλάιλ χαρακτήρισε τον Σερ Έλτον Τζον ως τον «μεγαλύτερο ήρωά» της, προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους αποτέλεσε μια «απόλυτη εμπειρία επιβεβαίωσης της ζωής», που ενίσχυσε τη φιλία και τον αλληλοσεβασμό τους στη μουσική βιομηχανία.