Στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας που είναι ζευγάρι, προχώρησαν το απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας σε περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ ο άνδρας αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, που είχαν συλλεχθεί από τις διωκτικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στις οποίες συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μετρητά ύψους 106.600 ευρώ, τα οποία θεωρούνται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, βρέθηκαν δεκατρείς αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 10,51 γραμμαρίων, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας που έφεραν υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας, στοιχείο που υποδηλώνει τη συστηματική ενασχόληση με τη διακίνηση.

Η λίστα των κατασχεθέντων περιλαμβάνει επίσης δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα είναι τύπου replica, τρία κινητά τηλέφωνα και μια συσκευασία φαρμάκου με υπολείμματα κοκαΐνης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία ανήκαν στους συλληφθέντες και χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι άγνωστος στις Διωκτικές Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη για υποθέσεις ναρκωτικών. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ το ζευγάρι οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας για τα περαιτέρω.