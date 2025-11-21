Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνελήφθη στην Αθήνα ένας 39χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των βελγικών Αρχών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί από τις Αρχές του Βελγίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένταλμα αφορά την εμπλοκή του σε εγκληματική ομάδα με έδρα το Βέλγιο, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη. Η ίδια οργάνωση φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και επανατυποποίησης ναρκωτικών στο εξωτερικό.

Η υπόθεση συνδέεται με την κατάσχεση κοντέινερ τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λιμάνι της Αμβέρσας, το οποίο περιείχε 500 κιλά κοκαΐνης. Οι βελγικές Αρχές είχαν ξεκινήσει τότε εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των μελών του κυκλώματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου διατάχθηκε η κράτησή του. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία των ελληνικών και βελγικών Αρχών.