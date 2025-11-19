Χειροπέδες πέρασαν χθες (18-11-2025) το βράδυ σε έναν ημεδαπό άνδρα αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) στον Βόλο, όταν, σύμφωνα με το taxydromos.gr, τον εντόπισαν να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -0,24- γραμμαρίων.
