Σύλληψη αλλοδαπού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στη Βούλα, όπου αστυνομικοί εντόπισαν 46χρονο άνδρα που καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα από τις Αρχές της Σερβίας για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Ο 46χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στο Βελιγράδι, μέσω πράξεων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ποσό φέρεται να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια δηνάρια Σερβίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω δικαστική του πορεία.