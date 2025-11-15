Δύο ανήλικοι 13 ετών συνελήφθησαν στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι πλησίασαν μια 19χρονη στον χώρο του σταθμού και, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από την τσάντα της το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό.

Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», που πραγματοποιούσαν περιπολίες στον σταθμό, εντόπισαν άμεσα τους δράστες. Τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.