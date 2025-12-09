Ένας 25χρονος συνελήφθη στην Αθήνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στην ΕΛΑΣ το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο νεαρός εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί πλατφόρμα ανταλλαγής αρχείων, μέσω της οποίας απέστειλε και ζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η ψηφιακή ανάλυση και η διαδικτυακή έρευνα αποκάλυψαν ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2024, είχε διαμοιράσει σε μεγάλο αριθμό χρηστών της ίδιας εφαρμογής πλήθος αρχείων που απεικονίζουν ανήλικους κάτω των 12 ετών σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και συνεργασίας με παρόχους διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οι αρχές εντόπισαν τον τόπο κατοικίας του 25χρονου σε περιοχή της Αττικής.

Το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο και επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκαν πολυάριθμα αρχεία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.