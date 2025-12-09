Ο 37χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχοντας στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου του καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα, είναι το ίδιο πρόσωπο που το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε διαπράξει ένα αποτρόπαιο έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Τότε είχε βιάσει και στραγγαλίσει μία 73χρονη ανήμπορη γυναίκα σε χωριό του Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive.gr. Το DNA ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον ανήλικο δράστη με το «αγγελικό» προσωπείο. Μέσα σε 15 ημέρες από τη δολοφονία, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψή του, αξιοποιώντας τα εργαστηριακά ευρήματα.

Περισσότεροι από 25 άνθρωποι είχαν κληθεί να δώσουν γενετικό υλικό την επομένη του εγκλήματος, ανάμεσά τους και ο 16χρονος. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ο ανήλικος συνέχισε κανονικά την καθημερινότητά του, δείχνοντας ψυχραιμία και φυσιολογική συμπεριφορά. Όταν όμως τα αποτελέσματα από την Αθήνα επιβεβαίωσαν ταυτοποίηση, η τοπική ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε και προχώρησε στη σύλληψή του.

Οι αντιφάσεις και οι ισχυρισμοί του στη δίκη

Ο 16χρονος έπεσε σε αντιφάσεις κατά την ανάκριση. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε πάει στο χωριό της γιαγιάς του για να αγοράσει πίτσα, όμως στη συνέχεια, υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων, ομολόγησε. Είπε ότι πήγε να ζητήσει εξηγήσεις από την ηλικιωμένη, επειδή – όπως υποστήριξε – τον κατηγορούσε στο χωριό, και πως μετά από λογομαχία την κακοποίησε.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών τον Ιούλιο του 2005. Η οικογένεια του ανηλίκου τον στήριξε, επιμένοντας στην αθωότητά του. Ο ίδιος υποστήριξε πως η ομολογία του δόθηκε υπό ψυχολογική πίεση και ότι δεν είχε αγγίξει το θύμα, το οποίο – όπως είπε – άφησε ζωντανό. Ο πατέρας του είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι η ηλικιωμένη δολοφονήθηκε από άτομα του περιβάλλοντός της για οικονομικούς λόγους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το παιδί μου ήταν δουλευτής, ήταν αγνό. Δεν είχε μπλέξει ποτέ σε τέτοιες ιστορίες».

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, φορώντας το νυχτικό της, με μανταλάκι στη μύτη και χαρτοπετσέτες στο στόμα – εικόνα που αποτύπωσε τη φρίκη ενός εγκλήματος που σημάδεψε την Κρήτη.

Το 2012, ο 37χρονος πλέον τότε κρατούμενος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Στο ποινικό του μητρώο έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά αδικήματα, με την εγκληματική του δράση να ξεκινά ήδη από την εφηβεία του.

Η σύλληψή του στα Καλύβια

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε σημαντικό οπλισμό μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο στα Καλύβια, μετά από στοχευμένη έρευνα. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 37χρονο, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Η επιχείρηση οδήγησε αρχικά σε μάντρα που διατηρούσε ο ύποπτος, όπου βρέθηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν στα οχήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, με τους άνδρες της υπηρεσίας να ανακαλύπτουν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, δεκάδες φυσίγγια, γάντια, κράνη και δοχεία γεμάτα βενζίνη. Όλα τα ευρήματα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν βαλλιστικά.