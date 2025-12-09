Η υπόθεση άρχισε όταν οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες ότι συγκεκριμένο άτομο στην περιοχή των Καλυβίων εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Κρήτη, είναι ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έξω από το σπίτι του ένα αυτοκίνητο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο πορτμπαγκάζ του οχήματος, βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο συλληφθείς ετοίμαζε επίθεση σε άγνωστο στόχο, ενώ η βενζίνη πιθανότατα θα χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή στοιχείων.

Τα όπλα έχουν σταλεί για βαλλιστική εξέταση, ενώ εξετάζονται το όχημα και η κατοικία του για επιπλέον ευρήματα.

Παράλληλα, οι Αρχές θεωρούν ότι το άτομο αυτό δεν δρούσε μόνο του και διερευνούν ποιοι ήταν οι συνεργοί του και ποιος ο πιθανός στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Διαβάστε ακόμη: