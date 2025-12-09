Ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων στο Βόλο, Σπύρος Γάτος, υπέστη το πρωί της Δευτέρας σοβαρό καρδιακό επεισόδιο μέσα στο δημαρχείο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε ότι είχε έντονη καρδιακή δυσλειτουργία.

Ο κ. Γάτος, στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση bypass με τον ίδιο να παραμένει νοσηλευόμενος.