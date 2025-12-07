Οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πολύ περιορισμένη ορατότητα λόγω της καταιγίδας αποτέλεσαν, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, την αιτία της προσάραξης περιπολικού σκάφους του Λιμενικού στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/12).

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα. Ο κυβερνήτης συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της εισαγγελέως.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Τέλος, για το περισταικό διενεργεί προαανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικου.