Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε ένα τεράστιο πακέτο χρηματοδότησης για την Ουκρανία, αξιοποιώντας παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και δανειοδοτώντας συνολικά 165 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου φτάνει τα 210 δισ. ευρώ, με κάθε κράτος μέλος να αναλαμβάνει μερίδιο ανάλογο με το μέγεθος της οικονομίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία θα αναλάβει το μεγαλύτερο μερίδιο, περίπου 52 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα, με βάση το ΑΕΠ της, θα καλύψει περίπου 2,8 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1,3% του συνολικού πακέτου. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των δημοσιονομικών αναγκών και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά τη διαχείριση των κεφαλαίων.

Τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ κατανέμονται ως εξής:

– Γαλλία: 34 δισ. ευρώ (16,2%)

– Ιταλία: 25,1 δισ. ευρώ (12%)

– Ισπανία: 18,9 δισ. ευρώ (9%)

– Ολλανδία: 13,4 δισ. ευρώ (6,4%)

– Πολωνία: 10,3 δισ. ευρώ (4,9%)

– Βέλγιο: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

– Σουηδία: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

– Αυστρία: 5,5 δισ. ευρώ (2,6%)

– Δανία: 4,9 δισ. δολάρια (2,3%)

– Ιρλανδία: 4,5 δισ. ευρώ (2,2%)

– Ουγγαρία: 4,4 δισ. ευρώ (1,2%)

– Ρουμανία: 4,4 δισ. ευρώ (2,1%)

– Τσεχία: 3,7 δισ. ευρώ (1,8%)

– Πορτογαλία: 3,3 δισ. ευρώ (1,6%)

– Φινλανδία: 3,2 δισ. ευρώ (1,5%)

– Σλοβακία: 1,5 δισ. ευρώ (0,7%)

– Βουλγαρία: 1,2 δισ. ευρώ (0,6%)

– Κροατία: 1,1 δισ. ευρώ (0,5%)

– Λιθουανία: 934 εκατ. ευρώ (0,4%)

– Σλοβενία: 796 εκατ. ευρώ (0,4%)

– Λετονία: 469 εκατ. ευρώ (0,2%)

– Εσθονία: 466 εκατ. ευρώ (0,2%)

– Κύπρος: 366 εκατ. ευρώ (0,2%)

Ωστόσο, σημειώνει το Politico, τα συνολικά ποσά ανά χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, εάν χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία, αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, αν και οι χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν, εάν το επιθυμούν, καλύπτοντας μέρος της συνολικής εγγύησης. Η Νορβηγία είχε προταθεί ως πιθανός υποψήφιος, έως ότου ο υπουργός Οικονομικών της, Γενς Στόλτενμπεργκ, απομάκρυνε τη χώρα από την πιθανότητα συμμετοχής στο πακέτο.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα προϋπολογισμού ύψους 71,7 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός εάν λάβει νέα χρηματοδότηση. Την Παρασκευή, η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου χρέους της ΕΕ για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος του Κιέβου, αναθέτοντας στους Ευρωπαίους ηγέτες το καθήκον να πείσουν τον Μπαρτ Ντε Βέβερ να υποστηρίξει τη χρήση ρωσικών assets κατά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις 18 Δεκεμβρίου, αντί να αντλήσουν πόρους από τα εθνικά ταμεία τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή το βράδυ για να διαβεβαιώσει τον Μπαρτ Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα παρέχει το 25% του πακέτου, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο ηγέτη. «Η ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών assets είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με οποιαδήποτε πιθανή λύση, έτσι ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν τον ίδιο κίνδυνο».

Πώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια η Ουκρανία

Το προτεινόμενο δάνειο αποζημίωσης προορίζει 115 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάστημα πέντε ετών, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου που χορήγησε η G7 στην Ουκρανία πέρυσι.

Τα κεφάλαια θα καταβληθούν σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις έγγραφα της Κομισιόν, προσθέτει το Politico.

Σημειώνεται επίσης ότι θα θεσπιστούν ορισμένοι μηχανισμοί ελέγχου για να αποτραπεί η κατάχρηση των χρημάτων. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι συμβάσεις και τα σχέδια δαπανών θα είναι αποδεκτά από την Κομισιόν.

Η Κομισιόν θα αναλύσει επίσης τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα περιγράψει πού λαμβάνει η κυβέρνηση στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, επιτρέποντας στις πρωτεύουσες της ΕΕ να παρακολουθούν τη ροή των χρημάτων προς το Κίεβο.