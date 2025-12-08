Ουκρανικό και οι προοπτικές για ειρήνη βρίσκονται στο επίκεντρο μιας από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων μηνών, που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε μια προσπάθεια συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων απέναντι στις νέες πρωτοβουλίες που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τέσσερις ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν τις αμερικανικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, έπειτα από τις πρόσφατες συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων. Το σχέδιο που προωθεί η Ουάσιγκτον, αν και έχει δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις και στοχεύει στην άμεση υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας και ενός νέου πλαισίου ασφαλείας για την Ουκρανία, προκαλεί και προβληματισμό σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι κρίσιμα: ποια θα είναι η φύση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ποιος θα αναλάβει την εφαρμογή τους και κατά πόσο το Κίεβο πρέπει να επισπεύσει την υπογραφή μιας συμφωνίας που ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκής στο μέλλον. Παραμένει επίσης ανοιχτό αν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις αρχικές της απαιτήσεις.

Ανησυχία για τον ρόλο των ΗΠΑ και την ευρωπαϊκή στάση

Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επικρατεί ανησυχία ότι το Κίεβο ίσως πιεστεί να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνευσης χωρίς επαρκή στήριξη, υπό την έντονη διπλωματική πίεση της Ουάσιγκτον. «Η συμφωνία πρέπει να είναι βιώσιμη, όχι απλώς άμεση», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής θέσης πριν από τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία επιδιώκουν να εξασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, ώστε κάθε συμφωνία να αποτρέψει νέα αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από τον Ζελένσκι να ξεκαθαρίσει τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν δικές τους προτάσεις για ένα σύστημα εγγυήσεων που θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ των σχεδίων του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.

Όπως εκτιμούν αναλυτές, η συνάντηση του Λονδίνου ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τις επόμενες εξελίξεις στο ουκρανικό ζήτημα, επηρεάζοντας τόσο τη διπλωματική πορεία όσο και το μέλλον του πολέμου.