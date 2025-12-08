Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο μια έντονη επίδειξη στήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση, που έγινε σε μια «κρίσιμη στιγμή» για το Κίεβο, έρχεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν την ουκρανική πλευρά να αποδεχθεί προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η συνάντηση οργανώθηκε βιαστικά και είχε ως στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων σε περίπτωση που υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι συζήτησαν, σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, και το ενδεχόμενο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, οι τέσσερις ηγέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επίθεση από τη Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ, υποδεχόμενος τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Οι Μακρόν και Μερτς εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, με τον Γερμανό καγκελάριο να χαρακτηρίζει τη συγκυρία «αποφασιστικής σημασίας … για όλους μας».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη λεπτή ισορροπία που καλούνται να διατηρήσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, καθώς επιχειρούν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους στο προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.