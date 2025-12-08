Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε πορεία ρήξης μετά τη δημοσιοποίηση της νέας Στρατηγικής Ασφαλείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, Σινάν Σελέν. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει πρόθεση απομάκρυνσης των ΗΠΑ από την Ευρώπη, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται από πολιτικούς κύκλους στο Βερολίνο.

«Δεν θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι πρέπει να χωρίσουμε με την Αμερική και δεν πιστεύω επίσης ότι και οι εταίροι μας θέλουν να χωρίσουν από εμάς», ανέφερε ο Σελέν στις εφημερίδες του Ομίλου Funke. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να επανεξετάζουν διαρκώς τις συμμαχίες τους και να ενισχύουν τη συνεργασία τους στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών σημείωσε πως η ήπειρος πρέπει να επιδιώξει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία. Η Ευρώπη, όπως είπε, «πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορεί να επιλέγει την καλύτερη λύση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γεωστρατηγικές παραμέτρους».

Παράλληλα, ο Σελέν τόνισε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας χρειάζονται εκτεταμένες εξουσίες ψηφιακής επιτήρησης για την αντιμετώπιση απειλών στο διαδίκτυο. «Πρέπει να μπορούμε να αποκαλύπτουμε άτομα που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ, να χαρτογραφούμε τα διαδικτυακά τους δίκτυα και να αναλύουμε τις επικοινωνίες τους, πριν συμβεί οτιδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε επίσης ότι η Γαλλία και η Ολλανδία προηγούνται σε αυτόν τον τομέα, ενώ η Γερμανία διατηρεί από τις αυστηρότερες νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη, αποτέλεσμα –όπως σημείωσε– της ιστορικής εμπειρίας δύο δικτατοριών τον 20ό αιώνα.

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, Νόρμπερτ Ρέτγκεν, χαρακτήρισε το νέο στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ «σαφές μήνυμα απομάκρυνσης» από την Ευρώπη και «δεύτερο σημείο καμπής» για τη Γερμανία, μετά την απόφαση επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων το 2022. «Για πρώτη φορά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι ΗΠΑ δεν στέκονται στο πλευρό των Ευρωπαίων και δεν στέκονται ούτε στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επηρεάσουν τις εσωτερικές υποθέσεις ευρωπαϊκών κρατών.

Κατά τον Ρέτγκεν, στόχος της Ουάσιγκτον είναι να προωθήσει τις ιδεολογικές κατευθυντήριες γραμμές του κινήματος MAGA και να συνεργαστεί με δυνάμεις που αντιτίθενται στη φιλελεύθερη δημοκρατία στην Ευρώπη, όπως η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η αρχηγός των Πρασίνων, Φραντσίσκα Μπράτνερ, υπογράμμισε ότι το νέο αμερικανικό έγγραφο αποτελεί προειδοποίηση για την Ευρώπη. «Η ήπειρος πρέπει να επενδύσει στην κυριαρχία της», δήλωσε στον Όμιλο Funke, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο καθυστέρησης.

Από την πλευρά του, ο ειδικός του CDU για θέματα άμυνας, Ρόντεριχ Κίζεβετερ, ανέφερε ότι υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον εταίρος κοινών αξιών, αλλά επιδιώκουν αδίστακτα τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα».