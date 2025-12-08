Το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Φιλαδέλφεια ακυρώθηκε ένα γκολ και κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Αναφέρομαι στη φάση του 49’ όπου ο Γιόβιτς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Ζαμπαλάς δεν μέτρησε το γκολ, πήρε την… επιβεβαίωση από τον Τσακαλίδη και όλοι έμειναν με την απορία. Προσέξτε τώρα ΓΕΓΟΝΟΤΑ διότι στην επικοινωνία, όλα έχουν τη σημασία τους και κυρίως ο χρόνος και ο τρόπος.

Η επίσημη ΠΑΕ ΑΕΚ στην live ενημέρωσή της στα social media δεν έχει κάνει ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ αναφορά στη φάση. Από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με το αποτέλεσμα πηγαίνει απευθείας στο 61’ και στην αναγκαστική αλλαγή του Γκατσίνοβιτς από τον Κοϊτά.

Μπαίνεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ και διαβάζεις το παρακάτω κείμενο: «Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πρωταγωνιστής ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε στο 49’ (για φάουλ του Ζοάο Μάριο) και δύο που μέτρησαν κανονικά».

Μπαίνεις μέσα στη ροή του ματς της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ όπου υπάρχει το live και στο i (information) διαβάζεις: «Ο διαιτητής Ζαμπαλάς ακυρώνει γκολ του Γιόβιτς για προηγούμενο φάουλ του Ζοάο Μάριο στον Κίνι».

Η ΑΕΚ επίσημα δεν λέει το παραμικρό! Δεν βγάζει κιχ για μία φάση που πήγε να τινάξει το ματς στον «αέρα»!

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο οποιοσδήποτε ότι μετά την αδικαιολόγητη «σιγή» της ΠΑΕ για την αλλοίωση που έγινε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με την αποβολή του Μαρίν (αδικία που επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση του αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά), δεν εκμεταλλεύεται τη συγκυρία. Όλα αυτά συμβαίνουν και ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην Κυριακή!

Ξημερώνει Δευτέρα. Υπάρχει αναστάτωση, ο κόσμος είναι έξαλλος διότι βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Το σκηνικό γίνεται ακόμα χειρότερο, διότι από την ΚΕΔ υπάρχει «διαρροή» μέσα από τα γνωστά κανάλια πως το γκολ δεν ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, αλλά για… χέρι του Ζοάο Μάριο. Όλα αυτά γύρω στις 11:45… Βεβαίως αν μπεις και διαβάσεις τον κανονισμό της IFAB είναι ξεκάθαρα πολλά πράγματα, ωστόσο επικοινωνιακά σου έχουν βγει και πάλι μπροστά και εσύ κυνηγάς…

Έτσι φτάνουμε στις 14:45, δηλαδή τρεις (3) ώρες αργότερα και 15 μετά το ματς, για να βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ στην οποία ΔΕΝ κατονομάζει το μοναδικό υπεύθυνο αυτής της φαρσοκωμωδίας, ΔΕΝ κατονομάζει, αλλά «φωτογραφίζει» τον VARίστα και καταλήγει με μία λαϊκή ρήση για… παρδαλά κατσίκια που προέρχεται από μία γελοιογραφία των «Νέων» επί εποχής Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων) και Φίλιππου Δραγούμη και με ένα μήνυμα που δεν έκανε απολύτως κανέναν να… ιδρώσει.

Μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά που διαβάζετε, αλλά δυστυχώς είναι γεγονότα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Γράφει επίσης η ΠΑΕ στην επίσημη ανακοίνωσή της, μετά τα «παρδαλά κατσίκια»: «Η ΑΕΚ περνά το μήνυμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους… Δεν έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για πολύ καιρό».

Δηλαδή πρέπει να υπάρξει και νέο «κρούσμα» για να αντιδράσει; Δεν αρκούν όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα; Δεν αρκούν αυτά μετά την επίσκεψη στην UEFA; Δηλαδή εξακολουθεί να στηρίζει ακόμα και τώρα τον Στεφάν Λανουά και την ΚΕΔ; Δεν είναι αρκετά όλα αυτά; Εκτός και αν πιστεύει κανένας (με το χέρι στην καρδιά), πως όλο αυτό θα αλλάξει.

Δεν… κρίνω, απλή απορία εκφράζω. Ήρεμα ρωτάω που λέει και μία ψυχή, διότι εγώ είμαι από αυτούς που… δήθεν ανησυχούν και ταυτόχρονα απόλυτα βέβαιος πως όλο αυτό θα συνεχιστεί και τότε θα είναι πολύ αργά για δάκρυα Στέλλα.

Παρεμπιπτόντως, αύριο θα βγει το βίντεο του Στεφάν Λανουά. Έχει κανένας την παραμικρή απορία για το τι θα ειπωθεί τόσο για τη φάση του Ζοάο Μάριο ή ακόμα και για τη φάση του πέναλτι στον Μαρίν; Εγώ καμία. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε ξανά…

Εξαιρετική επιθετική παράσταση

Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα, ωραία και απλά με 4-1 του Ατρόμητου στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνεχίζει να κυνηγάει πολύ επίμονα τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη της ΑΕΚ στα εννιά τελευταία παιχνίδια, η έκτη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις και η πέμπτη σερί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι κιτρινόμαυροι έφτασαν επίσης τις 18 νίκες σε 24 παιχνίδια με την ομάδα του Περιστερίου και τις δέκα συνεχόμενες ανεξαρτήτου έδρας!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ήταν απόλυτα προσηλωμένοι στο στόχο τους και στο ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησαν τους παίκτες του Ατρόμητου να πάρουν «ανάσα»! Με την εμφάνισή τους έδειξαν πως δεν κοιτάζουν παιχνίδια και δεν σκέφτονται ούτε το… επόμενο.

Βοήθησε φυσικά πολύ το γεγονός ότι ο Ατρόμητος πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια και προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να μείνει πίσω όπως πολλές ομάδες έχουν κάνει φέτος καταστρέφοντας τα παιχνίδια και ψάχνοντας μία κόντρα για να κάνουν ζημιά, αλλά αποδείχθηκε ότι η ομάδα του Περιστερίου δεν μπορούσε να ακολουθήσει ούτε σε ένταση, ούτε σε ταχύτητα την ομάδα της ΑΕΚ.

Ο τραυματισμός του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είναι ξεκάθαρο πλήγμα καθώς ο Σέρβος ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και στο ματς με τη Σαμσουνσπόρ που ακολουθεί, όμως ο Νίκολιτς έχει δείξει πως «πολεμάει» με όποια «όπλα» έχει στα χέρια του.