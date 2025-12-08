Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθείστο το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, ενόψει της επικείμενης κινητοποίησης των αγροτών. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην ΕΡΤ απηύθυνε κάλεσμα στους αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου θέτοντας ως προϋπόθεση “να υπάρχει κάποια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων”.

Επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναδειχθεί ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο, κάτι που είναι απαραίτητο για μια ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Ο αρμόδιος υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ενώ για το πρόγραμμα “Γαία” ανέφερε ότι αναζητείται τρόπος επέκτασης.

Στάθηκε στην κλιματική κρίση και στις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ μιλώντας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές είπεπως σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον “μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας“.

Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και τέσσερα ακόμη προγράμματα, ενώ εντός της εβδομάδας ξεκινούν νέες πληρωμές με πρώτο το Μέτρο 23.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες “δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα”, ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά “θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς”.

Τέλος, για το κόστος παραγωγής, τόνισε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και τόνισε ότι εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.