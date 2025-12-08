Έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον συνθέτη που διαμόρφωσε την ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και καθόρισε όσο λίγοι την πολιτισμική μνήμη της χώρας. Από τα πρώτα του βήματα και τις πρωτοποριακές μουσικές αναζητήσεις, έως τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε την ποίηση σε λαϊκή εμπειρία και δημιούργησε ένα έργο διαχρονικό, αλλά και επίκαιρο που εξακολουθεί να ακούγεται και να αγαπιέται, να συζητείται και να συγκινεί.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου συναντά τους ανθρώπους που τον συνόδευσαν στις πιο καθοριστικές στιγμές του. Η σύζυγός του Μαρία Παπαγιάννη, η κόρη του Αλεξάνδρα Μικρούτσικου και ο ξάδερφός του Σταύρος Λυγερός φωτίζουν μέσα από τις αφηγήσεις τους τα πιο προσωπικά κομμάτια της ζωής του: τη σχέση του με την οικογένεια, τις εμμονές, τις αγωνίες και τις χαρές, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενός ανήσυχου δημιουργού.

Στην εκπομπή μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες και οι στενοί συνεργάτες του, εκείνοι που έζησαν, πορεύτηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του: ο στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου, ο πολυοργανίστας Θύμιος Παπαδόπουλος – ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες – καθώς και οι ερμηνευτές που συνδέθηκαν με τα τραγούδια του: Μανώλης Μητσιάς, Μίλτος Πασχαλίδης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας και Κώστας Θωμαΐδης.

Με αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, στιγμιότυπα από πρόβες, σπάνιες ηχογραφήσεις και προσωπικές, από καρδιάς αφηγήσεις, το MEGA Stories φωτίζει τον Θάνο Μικρούτσικο όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως πολίτη, διανοούμενο και δημόσιο πρόσωπο που δεν δίστασε να τοποθετηθεί, να συγκρουστεί και να υπερασπιστεί τις αξίες του.

Ένα επεισόδιο για τη σημασία και την κληρονομιά ενός εμφατικά παρόντα συνθέτη που σφράγισε τη μουσική δημιουργία και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας.

Παρουσίαση-Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Αλεξάνδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: Νo Names Filming team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

«MEGA STORIES» ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

