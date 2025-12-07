Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τουρίστες, έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην Γκόα, στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της πρώην πορτογαλικής αποικίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε ντισκοτέκ που λειτουργούσε εντός ξενοδοχείου στην Αρπόρα, περιοχή της Βόρειας Γκόα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Press Trust of India επικαλούμενο την αστυνομία.

Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε μέσω X τη «βαθιά θλίψη» του για την τραγωδία.

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… — Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025

Ο πολιτειακός πρωθυπουργός Πραμόντ Σάβαντ έκανε λόγο για «πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα», διευκρινίζοντας αργότερα ότι «25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου και «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες πέθαναν «από ασφυξία». Δεν έχει γίνει γνωστό αν ανάμεσά τους υπήρχαν ξένοι υπήκοοι.

#goafire A horrific fire broke out at a club in the Indian state of Goa, leaving 23 people burnt to death and many others injured. According to local police, the fire started due to a cylinder explosion. pic.twitter.com/t57nUxkPER — Umar Sidique (@umar_938sadeeq) December 6, 2025

Οπτικό υλικό του PTI δείχνει σωστικά συνεργεία να μεταφέρουν τραυματίες και νεκρούς με φορεία, κατεβαίνοντας στενή πέτρινη σκάλα στο κατάστημα «Birch», όπου είχαν συγκεντρωθεί αστυνομικοί, διασώστες και περαστικοί. Σε άλλα πλάνα, φαίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται από το σημείο της καταστροφής.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και αν τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας και ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το «τραγικό δυστύχημα δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ», υπογραμμίζοντας πως το κατάστημα «λειτουργούσε χωρίς άδεια» και ότι «η αμέλεια αυτή προκάλεσε την πυρκαγιά».

Αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την αιτία

Σύμφωνα με την εφημερίδα Indian Express και άλλα μέσα ενημέρωσης, η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής της Γκόα, Νιτίν Β. Ράικερ, δήλωσε στο CNN News18 ότι «ο περισσότερος κόσμος πέθανε από ασφυξία στο υπόγειο και στην κουζίνα», καθώς «θέαμα με πυροτεχνήματα έβαλε φωτιά σε ξύλινα τμήματα του νυχτερινού κέντρου γεμίζοντάς το με καπνό».

Η Γκόα, τουριστικός προορισμός και προβλήματα ασφάλειας

Η Γκόα, πρώην πορτογαλική αποικία (1510–1961) στις ακτές της θάλασσας του Ομάν, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες από όλο τον κόσμο. Ελκύει επισκέπτες από την Ινδία, την Ασία, τη Δύση και τη Ρωσία, χάρη στις παραλίες, τη νυχτερινή ζωή και την αποικιακή αρχιτεκτονική της.

Το 2024, η περιοχή υποδέχθηκε πάνω από δέκα εκατομμύρια τουρίστες, ανάμεσά τους σχεδόν 470.000 αλλοδαπούς, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι πυρκαγιές στην Ινδία είναι συχνό φαινόμενο, καθώς οι υποδομές συχνά βρίσκονται σε κακή κατάσταση και οι κανόνες ασφαλείας δεν εφαρμόζονται με συνέπεια.

Τον Μάιο, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε κτίριο στη Χαϊντεραμπάντ, ενώ έναν μήνα αργότερα άλλοι 15 σκοτώθηκαν σε φωτιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, πολλοί εκ των οποίων πηδώντας από τα παράθυρα για να σωθούν.