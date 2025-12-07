Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη νότια Αλγερία, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο, στην κοινότητα Τιμπελμπάλα, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μπασάρ. Φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα πράσινο λεωφορείο αναποδογυρισμένο, με την οροφή στο έδαφος, δίπλα στον δρόμο.

Το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε την Μπασάρ με την Τιντούφ, στο νότιο άκρο της χώρας, μια περιοχή όπου τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των δύσκολων οδικών συνθηκών.

Ο πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τη «θλίψη» του για την τραγωδία και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Αλγερία μετά τις 15 Αυγούστου, όταν λεωφορείο είχε πέσει σε ποταμό κοντά στο Αλγέρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 επιβάτες.