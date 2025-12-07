Έξαλλος ήταν ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις που έκανε στη Nova μετά το ΠΑΟΚ-Άρης, ξεσπώντας για τη διαιτησία των Γιοβάνοβιτς και Ντι Πάολο στο ντέρμπι της Τούμπας.

«Είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος που χάσαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο σε ένα τόσο σημαντικό ματς δεν πρέπει να γίνονται τόσο σημαντικά και βαριά λάθη, όπως αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, το πλεονέκτημα που απέκτησαν στο πρώτο ημίχρονο, έγινε με βάση αποφάσεις που είναι για εμάς απαράδεκτες και διαμόρφωσαν εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα.

Στο 2ο λεπτό έπρεπε να δοθεί απευθείας κόκκινη σε παίκτη του ΠΑΟΚ, επίσης υπήρξε πέναλτι στη φάση του Ράτσιτις, σε φάση που το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή. Και δόθηκε ένα πέναλτι, το οποίο μας έβαλε στα αποδυτήρια με μειονέκτημα, που αν γινόταν στην αντίπαλη πλευρά, δεν θα δινόταν. Θέλω να αγωνίζομαι με ισόνομα κριτήρια», δήλωσε ο Ανδαλουσιανός, που μάλιστα δεν παρέστη στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα.