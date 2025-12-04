Μία χαρμολύπη χαρακτήριζε τον Μανόλο Χιμένεθ μετά το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Από τη μία η αντίδραση και η καλή εικόνα της ομάδας του… Από την άλλη, όμως, ακόμη ένα γκολ στο φινάλε και αυτή τη φορά να κοστίζει με την απώλεια της τετράδας και της πρώτης νίκης σε ντέρμπι φέτος.

«Καλό παιχνίδι από τη δική μας πλευρά. Και ίσως στη μοναδική φάση που τους αφήσαμε λίγες αποστάσεις, δυστυχώς δεχθήκαμε το γκολ. Θεωρώ ότι από την αρχή του παιχνιδιού μπήκαμε δυνατά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και κάναμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο», σχολίασε αρχικά ο Χιμένεθ.

Για τη δική του φάση κλειδί στο ματς, στάθηκε στην δεύτερη κίτρινη που δεν αντίκρισε ο Μπάμπα… «Θεωρώντας ότι ο διαιτητής έχει απόψη για όλες τις φάσεις μέσω του VAR και υποθέτοντας ότι το πέναλτι του Φαντιγκά έγινε φάουλ εκτός περιοχής, ήταν μία μικρή λεπτομέρεια. Σίγουρα, όμως, θα έπρεπε να είναι δεύτερη κίτρινη στον Μπάμπα, ο οποίος συμμετείχε στο γκολ του ΠΑΟΚ».

Για το ροτέισον στο οποίο προχώρησε και το παιχνίδι που ακολουθεί στην Τούμπα,σχολίασε ότι, «οχι εκτενές… Δεν έχουμε όσους θέλουμε. Μόνο με όσους έχουμε. Από εκεί και πέρα, δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Οι ποδοσφαιριστές ήταν πληγωμένοι στα αποδυτήρια. Δεν ήμασταν καλοί στην τελευταία φάση και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα με ποιότητα. Αυτό που περιμένω είναι την καλύτερη δυνατή νοοτροπία σε κάθε ματς. Νίκη και ήττα αποτελούν περιστάσεις και στατιστικά στοιχεία. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να δίνει το καλύτερο ευατό της σε κάθε ματς. Το ματς 21:30 με βροχή και ο κόσμος δίπλα μας. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι περήφανος και ότι όλοι μαζί μπορούμε να αναπτυχθούμε ως ομάδα».

Η απουσία του Μορόν έκανε αισθήση και ο Ανδαλουσιανός είχε την δική του εξήγηση… «Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα για το ποιός θα παίζει. Ο Μορόν είναι ο μόνος επιθετικός που έχουμε και θα ήταν καταστροφή να τον χάσουμε. Για αυτό και ήταν μέσα στους ποδοσφαιριστές που έμειναν στον πάγκο. Το βασικό κριτήριο είναι οι προπονήσεις. Δεν μπορείτε να ξέρετε τι βλέπει εκεί ένας προπονητής. Εάν προπονηθεί καλά, θα είναι στην ενδεκάδα στην Τούμπα. Θεωρώ όμως ότι οι τέσσερις στην επίθεση έκαναν ένα πολύ καλό ματς».

Οσον αφορά το ματς στην Τούμπα, συμπλήρωσε ότι, «θα είναι εκτός έδρας… Στην Τούμπα υπάρχει ένα δυναμικό περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι και να παίξουμε όπως σήμερα. Την μπάλα όμως δεν την… κουνάνε οι φωνές αλλά τα πόδια των ποδοσφαιριστών».

Είναι το δεύτερο σερί ματς που ο Άρης δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά… «Είναι το ποδόσφαιρο. Θα ξαναπώ όμως ότι αν δινόταν στον Μπάμπα η δεύτερη κίτρινη, δεν θα γινόταν η ίδια φάση. Η μπάλα πέρασε από όλη την αμυντική γραμμή μας και κανένας δεν έκοψε τη μπάλα»,σχολίασε ο Χιμένεθ.

Αυτή τη φορά είχε περισσότερες επιλογές στον πάγκο, αλλά με ερωτηματικό δίπλα από κάποιους. «Ο Μισεουί είναι ανενεργός για μεγάλο διάστημα λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Προσπαθούμε να του δώσουμε ρυθμό για να είναι ανταγωνιστικός στα παιχνίδια. Οσον αφορά τον Φαμπιάνο, δυστυχώς θα το δούμε μέρα με τη μέρα. Το πρόβλημα που έχει είναι έτσι που μία μέρα σηκώνεται καλά και την άλλη όχι.

Ο Δώνης κάνει μία εξαιρετική δουλειά. Δεν τον έχω δει να δουλεύει περισσότερο. Ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είναι έτοιμος, ώστε να τον έχω αριστερά και τον Πέρεθ δεξιά. Το ιατρικό τιμ λέει ότι χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες αλλά θα προσπαθήσουμε να γίνει νωρίτερα και με φυσιολογικό τρόπο για να μην υπάρξει υποτροπή».