Ο Μανόλο Χιμένεθ αιφνιδιάζει με τις επιλογές του για την ενδεκάδα η οποία θα ξεκινήσει στο αποψινό ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Πρώτη και καλύτερη αυτή με τον Φρέντρικ Γένσεν αντί του Λορέν Μορόν. Ο Φαμπιάνο ξεκινάει τελικά από τον πάγκο, με τους Ρόουζ-Άλβαρο να παραμένουν στα στόπερ.

Αθανασιάδης, Μόντσου, Φρίντεκ, Ντούντου και Παναγίδης είναι τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Φαντιγικά, Ρόουζ, Άλβαρο, Φρίντεκ – Γαλανόπουλος, Μόντσου – Πέρεθ, Γένσεν, Παναγίδης – Ντούντου

Στον πάγκο οι: Μάικιτς, Καράι, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Τεχέρο, Μορουτσάν, Νινγκ, Μισεουί, Σίστο, Χαρούπας, Γιαννιώτας, Μορόν