Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Συνδυάζει σοκολάτα και φυστικοβούτυρο σε μια ακαταμάχητη μους.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!