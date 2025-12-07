Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους από τον πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της Ενωτικής Ομοσπονδίας, το μπλόκο στήνεται στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον ΒΟΑΚ από τις 14:00 έως τις 14:30.

Παράλληλα, αποφασίστηκε για αύριο Δευτέρα η ενίσχυση της κινητοποίησης στο Αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, προκειμένου –όπως υποστηρίζει η Ένωση– να ακουστούν τα αιτήματά τους. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται ο οικονομικός εγκλωβισμός που βιώνουν λόγω των καθυστερήσεων σε επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις, εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τις κινητοποιήσεις στηρίζουν με ανακοινώσεις και μηνύματα επαγγελματικές ενώσεις, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σύλλογοι και οργανώσεις του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, Μανούσος Σταυριανουδάκης, τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη ή κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δίκαιου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».