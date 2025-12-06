Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πλατφόρμα Χ ως «επίθεση από ξένες κυβερνήσεις προς τον αμερικανικό λαό». Η δήλωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν για την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία του Έλον Μασκ, στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σε ανάρτησή του στο ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «το πρόστιμο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων δεν στοχεύει μόνο την πλατφόρμα Χ, αλλά συνολικά τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και τους πολίτες των ΗΠΑ». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η εποχή όπου οι Αμερικανοί υφίσταντο διαδικτυακή λογοκρισία έχει λάβει τέλος».

Το πρόστιμο της Κομισιόν και οι παραβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην πλατφόρμα Χ πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, κρίνοντας ότι παραβίασε τους κανόνες διαφάνειας του DSA. Οι παραβάσεις αφορούν τον τρόπο παρουσίασης του «μπλε σήματος», την ανεπαρκή διαφάνεια στο αρχείο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής δημόσιων δεδομένων σε ερευνητές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το «μπλε σήμα» μπορεί να αποκτηθεί από οποιονδήποτε πληρώνει, χωρίς ουσιαστική επαλήθευση ταυτότητας. Η πρακτική αυτή, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να παραπλανήσει τους χρήστες σχετικά με την αυθεντικότητα λογαριασμών και περιεχομένου.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο εξαπάτησης, πλαστοπροσωπίας και χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες. Αν και ο DSA δεν προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να παρουσιάζουν ψευδώς έναν λογαριασμό ως «επαληθευμένο» χωρίς προηγούμενο ουσιαστικό έλεγχο.