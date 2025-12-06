Οι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές πραγματοποιούν σήμερα στη Φλόριντα τον τρίτο γύρο συνομιλιών για το σχέδιο της Ουάσινγκτον, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η συνάντηση διεξάγεται ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο μέτωπο και τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος για μια συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά υπέρ μιας διαρκούς ειρήνης, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της δεύτερης ημέρας των συνομιλιών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι οι συμμετέχοντες «συμφώνησαν για το πλαίσιο ρυθμίσεων ασφαλείας (…) και απαραίτητων δυνατοτήτων αποτροπής ώστε να διατηρηθεί μια διαρκής ειρήνη» σε περίπτωση συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κοντά στο Μαϊάμι, με τη συμμετοχή του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ. Από ουκρανικής πλευράς μετέχουν ο επικεφαλής των διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και ο στρατηγός Αντρέι Χνάτοφ.

Από την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, έχουν πραγματοποιηθεί κύκλοι συνομιλιών στη Γενεύη και στη Φλόριντα, σε μια προσπάθεια προσαρμογής του κειμένου προς όφελος του Κιέβου, σύμφωνα με το AFP.

Το κείμενο παρουσιάστηκε επίσης την Τρίτη στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την επίσκεψη στη Μόσχα του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει για την τροποποιημένη εκδοχή, μετά την αρχική που θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Αντιδράσεις και νέα επίθεση στο Κίεβο

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι οι συμμετέχοντες «συζήτησαν τα αποτελέσματα» της συνάντησης στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο Ουμέροφ επανέλαβε πως προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι μια συμφωνία «που προστατεύει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της».

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, δήλωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος, αλλά τόνισε πως απομένει «πολλή δουλειά» για την επίτευξη διευθέτησης της σύγκρουσης, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, χαρακτήρισε τη συνάντηση της Τρίτης «εγκάρδια» και εξήρε τη συμμετοχή του Κούσνερ. Όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Γουίτκοφ είχαν μια «αληθινά φιλική συζήτηση και κατανοεί ο ένας τον άλλον». Πρόσθεσε ότι η παρουσία του Κούσνερ «αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη».

Παράλληλα, ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Μίκολα Καλάσνικ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η Ρωσία «επιτέθηκε μαζικά στην περιφέρεια του Κιέβου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους», προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα σε όλη τη χώρα, εκτός από την Υπερκαρπαθία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 116 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν πάνω από τη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη της περιοχής Μπεζιμενέ στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες.