Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για πρόκληση ζημιών, αφού η προθήκη που περιείχε τα Κοσμήματα του Στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καλύφθηκε με φαγητό. Το τουριστικό αξιοθέατο έκλεισε καθώς η αστυνομία διερευνά τι ακριβώ συνέβη.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο το Σάββατο το πρωί μετά από αναφορές για εγκληματική ζημιά.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η αστυνομία κλήθηκε στις 09:48 το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, στον Πύργο του Λονδίνου μετά από αναφορές για εγκληματική ζημιά σε μια βιτρίνα που περιείχε το Στέμμα του Κράτους.

Αναφέρθηκε ότι τέσσερις διαδηλωτές πέταξαν πιθανόν τρόφιμα στη βιτρίνα πριν δύο από αυτούς εγκαταλείψουν τον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν στενά με την Αστυνομία του Λονδίνου και τους υπαλλήλους ασφαλείας και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη ζημιά. Έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Ο Πύργος του Λονδίνου, ο οποίος χτίστηκε το 1070 από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή, προσελκύει σήμερα περισσότερους από τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Πηγή: Independent