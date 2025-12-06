Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν «τον μεγαλύτερο σύμμαχο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας τη νέα «Στρατηγική Εθνικής Άμυνας» που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το έγγραφο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, περιλαμβάνει αναφορές περί «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης.

Η Κάλας, μιλώντας σε διάσκεψη στην Ντόχα του Κατάρ, αναγνώρισε ότι «ασφαλώς υπάρχουν πολλές κριτικές» για το αμερικανικό έγγραφο, προσθέτοντας ωστόσο πως «ορισμένες από αυτές είναι επίσης βάσιμες».

«Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας (…) δεν ήμασταν πάντα σύμφωνοι σε διάφορα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι η γενική αρχή παραμένει η ίδια. Είμαστε οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», υπογράμμισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.