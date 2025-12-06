Στο μπλόκο των αγροτών στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος που συνομίλησε με αγρότες και επεσήμανε ότι θα βρίσκεται δίπλα τους στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει , σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας αυτός αφορά όλη την Ελλάδα.

« Ο αγώνας των αγροτών δεν είναι μόνο δίκαιος και τίμιος, είναι και εθνικός αγώνας. Γιατί αφορά στην ύπαιθρο ολόκληρη -και στα σύνορα της χώρας- και αφορά ταυτόχρονα και στην τιμή που έχουν τα προϊόντα στο ράφι, αλλά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει όλη την Ελλάδα » είπε ο κ.Φάμελλος.

Αναφέρθηκε μάλιστα και στο θέμα των επιδοτήσεων ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση.

« Γιατί οι “γαλάζιες ακρίδες” φάγανε τα δισεκατομμύρια των τίμιων αγροτών και σήμερα η ύπαιθρος, από τη μια μεριά από την ευλογιά και από την άλλη μεριά από το έλλειμμα των επιδοτήσεων, δεν έχει αύριο. Θέλουμε να ξαναβρούν οι κτηνοτρόφοι τα χωράφια τους. Θέλουμε να πάνε οι επιδοτήσεις στους τίμιους αγρότες, αλλά πρέπει να γίνει και κάτι άμεσα με τις βασικές παραμέτρους του κόστους παραγωγής. Πετρέλαιο, ρεύμα και αγροεφόδια » σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.