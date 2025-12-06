Βίντεο ντοκουμέντα που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αποτυπώνουν τη δράση νεαρών ληστών οι οποίοι εισέβαλαν σε καταστήματα -κυρίως τυχερών παιχνιδιών- στον Βύρωνα και υπό την απειλή όπλου άρπαζαν τις εισπράξεις.

Τα μέλη της συμμορίας αφού εντόπιζαν τα καταστήματα–στόχους, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας κουκούλες full face και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά. Έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστείας και έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα ηλικίας 17, 18, 19 και 20 ετών.

Μάλιστα, ο 20χρονος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο εκ των πρακτορείων του ΟΠΑΠ στα οποία είχε διαπράξει ληστείες η συμμορία. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, ληστείες κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.