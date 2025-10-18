Μια 37χρονη αλλοδαπή συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η 37χρονη, μαζί με συνεργό που αναζητείται, το πρωί της ίδιας ημέρας στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού σε 27χρονο αλλοδαπό. Από το αυτοκίνητό του αφαίρεσαν πορτοφόλι που περιείχε 800 ευρώ.

Με παρόμοιο τρόπο, οι δράστιδες φέρονται να αφαίρεσαν από όχημα 40χρονου ημεδαπού στη Μενεμένη πορτοφόλι που περιείχε, μεταξύ άλλων, 150 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της συλληφθείσας εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η 37χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.