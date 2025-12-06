Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε την εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρακτορείων τυχερών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών στοιχηματισμού, με επίκεντρο την περιοχή του Βύρωνα.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βύρωνα.

Οι αρχές προχώρησαν την 1η Δεκεμβρίου στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών, ηλικίας 17, 18, 19 και 20 ετών, στον Βύρωνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, ληστείες κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική δραστηριότητα των κατηγορουμένων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι ληστείες σε περιοχές του Βύρωνα, της Καισαριανής, του Αμαρουσίου και της Αθήνας.

Τα μέλη της συμμορίας κινούνταν πεζή, κυρίως τις βραδινές ώρες. Εντόπιζαν τα πρακτορεία-στόχους, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και, με την απειλή πιστολιού ή μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους αποσπώντας χρηματικά ποσά.

Ο ρόλος του 20χρονου

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που είχαν γίνει στόχος της συμμορίας, και μάλιστα κατά τη διάρκεια των ληστειών.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρουχισμό που χρησιμοποιήθηκε στις ληστείες, ένα πιστόλι, ρόπαλο, δύο κουκούλες τύπου full face και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Οι τέσσερις νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της ΕΛΑΣ συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.