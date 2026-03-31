Η Παρί πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην Μπολόνια και επικράτησε άνετα της Βίρτους με 103-82, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι κυριάρχησε πλήρως, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου επέβαλε τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Από την αρχή της τέταρτης περιόδου, η Βίρτους έδειχνε ανήμπορη να ακολουθήσει, με τους φιλοξενούμενους να «καθαρίζουν» το ματς με εμφατικό τρόπο.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το επιμέρους 17-5 που πέτυχαν οι Παριζιάνοι, το οποίο όχι μόνο «σφράγισε» τη νίκη, αλλά τους έδωσε και μεγάλη διαφορά στο σκορ.

Κορυφαίος για την Παρί ήταν ο Χιφί με 20 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφεραν οι Ρόμπινσον και Ερέρα, που σημείωσαν από 16 πόντους ο καθένας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Παρί έφτασε τη Βίρτους στη βαθμολογία της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ.

Τα Δεκάλεπτα: 20-19, 47-53, 63-76, 82-103

