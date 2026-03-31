Η EuroLeague Basketball επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η ποινή σχετίζεται με δημόσιες δηλώσεις του Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία, μετά τον αγώνα της 30ής αγωνιστικής στις 6 Μαρτίου, όταν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 80-86 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague Basketball:

«Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ Αθηνών, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ Αθηνών:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»