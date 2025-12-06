Στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου 4-6 Δεκεμβρίου, φτάνοντας τα 287 χιλιοστά, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τον ανανεωμένο χάρτη του δικτύου (έως τις 15:00 του Σαββάτου 6/12/2025), το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.

Επτά σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά βροχής, μεταξύ των οποίων και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως επισημαίνει το meteo.gr / ΕΑΑ, θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας έως τη λήξη της.

Στο σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτυπώνεται ο συνολικός υετός που σημειώθηκε από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου, έως τις 15:00.